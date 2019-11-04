РПЛ входит в топ-10 самых возрастных лиг Европы

Швейцарский Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты исследования относительно самых возрастных чемпионатов Европы. Российская-премьер лига оказалась в списке на девятом месте. Средний возраст игроков РПЛ составил 26,69 года.

Самым возрастным стал чемпионат Турции (28 лет). Следом идут лиги Кипра (27,41), Венгрии (27,01) и Италии (26,93). В самом конце списка оказался чемпионат Словакии. В нем участвуют игроки, чей средний возраст составил 24,31 года.

Отметим, что Международный центр исследовал 31 лигу Европы, в которых задействованы 11692 футболиста, выступающих в 463 клубах.