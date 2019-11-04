"Не все люди живут одинаково": Жан-Поль Дюбуа получил главную литпремию Франции

Лауреатом Гонкуровской премии этого года стал французский писатель Жан-Поль Дюбуа. Самую престижную французскую награду в области литературы он получил за книгу "Не все люди живут одинаково".

Это роман о человеке, отбывающем наказание в тюрьме в Монреале и размышляющем о своей жизни до этого и о своих близких. Дюбуа получил Гонкуровскую премию не с первой попытки и уже становился лауреатом несколько других престижных литературных премий, в частности, за роман "Французская жизнь" (2004), сообщает CNews.

Гонкуровская премия учреждена в 1902 году по завещанию Эдмона Гонкура, старшего из двух братьев, составлявших знаменитый литературный тандем XIX века. В финансовом выражении она сейчас составляет символические 10 евро, зато сразу выдвигает удостоенного ее автора в первые ряды современной мировой литературы, а продажи книги-победителя возрастают в два-три раза.