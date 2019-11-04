Золотое: ЛНР начала разминирование участка разведения сил

МЧС ЛНР занимается демонтажем фортификационных сооружений и разминированием участка разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Золотого в Донбассе, сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

С украинской стороны начались такие же работы. Все действия были согласованы с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Несмотря на то что украинская сторона выделила время с запасом – прислала гарантии безопасности до 4 декабря, Филипоненко намерен придерживаться графика, утвержденного в Минске, и закончить работы по разминированию до 26 ноября, передает "Интерфакс".