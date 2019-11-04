В Белграде открыли бронзовый бюст Примакова

В честь 90-летия выдающегося государственного деятеля Евгения Примакова в "Русском доме в Белграде" состоялась церемония открытия бронзового бюста.

В мероприятии принимали участие президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, вдова Примакова Ирина.

В марте 1999 года Примаков, будучи премьером, развернул самолет над Атлантикой и отменил свой визит в США, узнав о начале бомбардировок Югославии НАТО в обход позиции Совбеза ООН. За этот поступок в Сербии особенно чтят его память. Как сказал Боцан-Харченко, политик всегда выступал за мирное решение кризиса в бывшей Югославии, передает РИА Новости.

В Москве памятник Примакову был открыт у здания МИД РФ 29 октября. Автором монумента стал скульптор Георгий Франгулян.