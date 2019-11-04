Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей

4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени. Торжества прошли по всей стране- и самые масштабные, разумеется, были в Москве. А президент в Кремле вручил премию за вклад в укрепление единства нации, а также госнаграды тем, кто развивает связи с нашей страной за рубежом.

В Большом Кремлевском дворце — деятели культуры и искусства, представители самых разных конфессий, именитые спортсмены — все, кто своими делами объединяют нашу огромную страну в державу, ведь в этом главный смысл праздника.

"Преданность Отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более четырех веков назад объединились в Народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков. Они оставили потомкам немеркнущий пример великого поступка, когда превыше всего ставились интересы Родины, ее судьба, ее будущее и защита стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий. Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу. Самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины. За те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги", — заявил Владимир Путин.

В календаре российских праздников День народного единства появился совсем недавно, но каждый уже находит в нем свои смыслы.

Историческая память, ценности и традиции объединяют всех, кто любит нашу страну. День народного единства — праздник не только всех россиян, но и всех друзей России, поэтому сегодня в Кремль, в Георгиевский зал пригласили граждан других стран с самых разных континентов.

Дипломаты, деятели науки и культуры, коммерсанты и русофилы — каждый из них избрал для себя этот путь — постижения России. Мария Виктория Алькарас, директор театра "Колон" из Буэнос-Айрес, — аргентинка по рождению, но не по крови.

"Спасибо моим русским бабушке и дедушке Елене и Константину, прабабушке Кате, моей маме Виктории за то, что они научили меня любить русское искусство, русскую музыку, балет, историю и традиции. Русские народные танцы, русские сказки, тарелка настоящего борща, пельмени, блины или просто кусок хлеба с маслом и настоящей селедкой", — сказала Алькарас.

Почетный консул России в канадском Сент-Джонсе. Джон Стюарт Дюррант со школы помнит рассказы канадских ветеранов Второй мировой о Красной Армии, об арктических конвоях, блокаде Ленинграда, Гагарине. Тогда же он и влюбился в русский язык. Сегодня дарит всем стихотворение собственного сочинения.

Болгарин Николай Малинов за русский язык даже пострадал. Недавно участников движения русофилов арестовали. В Болгарии у них — 250 классов по изучению русского языка в детских садах.

"Какие бы силы с нами ни боролись, могу вас уверить и от своего имени, и от своих соратников, что мы не изменим своего пути, что всегда и в Болгарии, и в России найдутся люди, которые положат душу за друзей своих, как это было последние 1500 лет", — отметил Малинов.

"Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так не хватает в современном мире. Мы ценим вашу искренность и открытость, ваши теплые чувства к нашей стране", — сказал Владимир Путин.

Леокадии Дробижевой, руководителю Центра исследования межнациональных отношений, президент вручает премию за вклад в укрепление единства российской нации.

"Наш поэт и дипломат Федор Тютчев говорил, что умом Россию не понять. Но знаем мы, что многими умами можно. В России очень важно верить", — считает Дробижева.

Леокадия Михайловна посвятила изучению межнациональных отношений более полувека. И кому, как ни, ей знать, что взаимодействие разных народов — это наш главный ресурс. О том же говорит Путин.

"Самая прочная, надежная основа успешного развития России — это сплоченность нашего общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы", — уверен глава государства.

Среди приглашенных в Георгиевском зале и те, кто только собирается принять российское гражданство. От большой русскоязычной диаспоры староверов из Бразилии прилетел Авраам Калугин. В начале прошлого века его предки бежали от притеснений большевиков. Теперь он хочет вернуться со всей родней.

Русский мир, русская культура всегда открыты к сотрудничеству, взаимодействию — это тоже слова президента. Он благодарит соотечественников и всех зарубежных друзей за то, что они вносят свой огромный вклад в развитие сотрудничества между Россией и зарубежными партнерами.