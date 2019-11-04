Законы и протоколы: Путин подписал ряд документов

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных законов и протоколов. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, глава государства утвердил закон о выплатах возмещения членам жилищно-строительных кооперативов, созданным в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов, а также закон о введении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции с использованием служебного положения.

Кроме того, Путин поставил подпись под законом о введении административного штрафа до 500 тысяч рублей для юридических лиц за производство или оборот порошкового алкоголя. Гражданам за совершение таких деяний грозит административный штраф в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

Еще один закон, подписанный президентом, наделяет частные компании правом получать без аукционов и конкурсов участки недр в территориальных водах и внутренних морях для проведения геологоразведки.

Путин подписал также законы о ратификации второго протокола к соглашению между правительством РФ и ОДКБ об условиях пребывания секретариата организации на территории России, о ратификации протокола, предусматривающего внесение изменений в межправительственное соглашение с Южной Осетией о режиме беспошлинной взаимной торговли и о ратификации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В числе ратифицированных, кроме того, протокол о внесении изменений в договор с Болгарией, согласно которому российские пенсии проживающим в Болгарии людям будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР, а не всего Советского Союза и о ратификации протоколов с поправками в межправительственные соглашения РФ с Таджикистаном и Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в эти страны.