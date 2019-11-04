Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards. Эта победа сильно взбудоражила украинские политические круги.

"Привет всем, кто не пустил ее на "Евровидение": так фанаты и музыкальные критики начинают посты в социальных сетях про Марув. Накануне девушка стала лучшей певицей от российского MTV на Europe Music Awards 2019. Новость, к слову, больше взбудоражила тех, кто разбирается в политике, а вот знатоки музыкального рынка не видят в этой победе ничего удивительного.

"Если мы посмотрим на музыкальный бизнес, то выясним, что на самом деле никаких проблем нет, и украинские музыканты запросто продаются в России, более того, они нацеливают свой бизнес и маркетинг на нашу 145-миллионную страну. Потому что если ты певец на Украине, тебе выгодно получить дополнительную аудиторию. Поэтому у нас шоу-бизнес такой, взаимопроникаемый", — говорит музыкальный критик, админ телеграм-канала "Русский шаффл" Олег Кармунин.

Это подтверждает и директор российского MTV Яна Чурикова. Интересы зрителей настолько широки, что с 2017-го года номинацию от страны пришлось заменить на номинацию от канала, дабы не вовлекать музыкантов в политику.

"Эта номинация не от страны, а от канала. Потому что в поле интересов современных слушателей крутится огромное количество артистов, не являющихся гражданами России, например, Тонни Кеш из Эстонии. Много артистов, родившихся на Украине, есть представители Казахстана", — рассуждает Чурикова.

Что до самой Марув, она эту премию получить, видимо, очень хотела: активно агитировала своих фанатов в социальных сетях голосовать на официальном сайте премии. Остальные номинанты от MTV Russia — Little Big, FACE, Noize MC и Zivert — усердствовали не так сильно. В любом случае премию певица получила честно, более чем на 30% обогнав всех конкурентов.