Последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" выпустят на свободу

Последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" в Приморье готовятся выпустить на свободу. Их уже грузят на суда, чтобы доставить в Японское море.

Эта группа животных самая большая — вывозят сразу 50 особей, передает "Россия 24".

Млекопитающих начали выпускать в конце июня. С тех пор на воле оказались десятки косаток и белух. Ситуация с животными получила огласку в октябре 2018 года. Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства и компаний, которые выловили млекопитающих. В феврале Владимир Путин поручил решить судьбу косаток и белух.