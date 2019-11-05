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5 ноября 201907:00

Гол и передача Наместникова помогли "Оттаве" переиграть "Рейнджерс"

nhl.com/video

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на льду "Мэдисон Сквер Гарден" обыграла команду "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0).

У победителей встречи дубль оформил Жан-Габриэль Пажо (15-я, 32-я минуты) и по разу отличились Тайлер Эннис (19), Рон Хейнси (25), Брэди Ткачук (35) и Владислав Наместников (45), а у хозяев льда шайбы забросили Каапо Какко (9) и Артемий Панарин (38).

Российский форвард Наместников, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, а его соотечественник, голкипер "рейнджеров" Александр Георгиев отразил 24 из 30 бросков по своим воротам.

"Оттава" одержала третью победу в последних пяти играх и с девятью очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а "Рейнджерс" в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе на два очка больше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сенаторз" в среду, 6 ноября, на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", а "рейнджеры" на следующий день примут "Детройт Ред Уингз".

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