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5 ноября 201910:58

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Альфа-банк подтвердил утечку личных данных 15 своих клиентов. Сейчас в финансовой организации началась проверка, которая должна установить, как эта информация попала в третьи руки. Однако уже сейчас представители банка утверждают, что этот инцидент произошел точно не из-за проблем с системой безопасности, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, 31 октября российские СМИ сообщили об утечке данных 3,5 тысяч клиентов Альфа-банка. В интернете можно было приобрести базу с договорами, где указаны имена, номера телефонов, паспортные данные и многое другое.


Ранее подобная ситуация произошла в Сбербанке. Тогда злоумышленники похитили личную информацию 5 тысяч клиентов. 24 октября был задержан первый подозреваемый. Им оказался сотрудник "Национальной службы взыскания" Антон Бутурлакин. Как стало известно следствию, некие третьи лица, для кого он и крал данные, заплатили ему 40 тысяч рублей.

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