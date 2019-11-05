На турнир имени Владислава Третьяка в Пермь лично приедет знаменитый хоккеист

На хоккейный турнир имени Владислава Третьяка, в котором участвуют спортсмены до 12 лет, 8 ноября лично приедет знаменитый хоккеист и президент Федерации хоккея России. Об этом сообщает ГТРК "Пермь". Пригласил гостя президент Федерации хоккея Пермского края Алексея Чикунова.

В рамках спортивного мероприятия пройдут встречи легендарного хоккеиста с юными участниками. Также Третьяк лично поприсутствует на игре регулярного чемпионата Национальной молодёжной хоккейной лиги. Сборная Пермского края "АК59" проведет встречу с "Карелией".

Соревнуются в турнире команды из Перми, Соликамска и Красновишерска. Победители и призеры получат награды лично из рук трёхкратного олимпийского чемпиона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Владислав Третьяк также встретится с пермским губернатором Максимом Решетниковым. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Федерациями хоккея России и Пермского края.