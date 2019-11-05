В Петербурге отравились 60 сотрудников "Ленты"

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".

Как сообщили в пресс-службе одной из крупнейших российских розничных сетей, причина отравления выясняется. Предположительно, сотрудники отравились в столовой.

В "Ленте" уточнили, что продукты, которые поставляются в столовую офиса, в магазины не поставляются, так что риск для здоровья покупателей отсутствует, передает ТАСС.

По сведениям петербургского издания "Фонтанка", источником отравления могла стать курица, но точная причина отравления станет ясна только после завершения лабораторных исследований.