Алексей Швед - номинант на место в сборной десятилетия Евролиги

Российский баскетболист клуба "Химки" Алексей Швед включен в список номинантов на место в символической сборной Евролиги по итогам уходящего десятилетия. Всего спортсменов будет 50, а определять их будут путем голосования.

Правом голоса будут владеть тренеры, спортсмены, а также представители средств массовой информации, сообщает Чемпионат.Com. Выбирать лучших баскетболистов начнут в 2020 году, когда и начнется само голосование.

Швед выступает за "Химки" с 2015 года. В Евролиге он в сезоне 2017/18 становился лучшим снайпером, а также вошел во вторую символическую пятерку. В феврале 2018 года завоевал звание лучшего игрока.