Кремль: Россия и Украина не договорятся по газу, пока между ними есть судебные претензии

Пока между Россией и Украиной идут судебные разбирательства, договориться на газовую тему не получится, считают в Кремле.

"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент России озвучил свою позицию по этому вопросу еще 30 октября на переговорах в Будапеште. Владимир Путин заявил тогда, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору. При этом российский лидер отметил, что "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас.

"Ничего не изменилось, позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена", — подчеркнул представитель Кремля.

2 ноября исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объявил, что в Стокгольмский арбитраж направлены исковые требования к российскому "Газпрому" на сумму в 12 миллиардов долларов.

Новый иск подан на фоне переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в текущем году. Пока новый договор не подписан.