Спор Кургиняна и Жириновского о Российской империи не смог остановить даже Соловьев

В эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" разгорелся жаркий спор между лидером движения "Суть времени" Сергеем Кургиняном и председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Предметом острых дебатов стала история Российской империи. Остановить спорщиков не смог даже ведущий. "Почему вы обсуждаете вопрос так, как будто это произошло вчера? Сто два года назад это произошло", — с иронией заметил Владимир Соловьев.

По мнению Сергея Кургиняна, к развалу Российской империи на части привели преступные действия либералов и царской власти. Россия была сшита "из неких лоскутов, и эти лоскуты развалились до большевиков" по тем же самым принципам, по которым разваливались на части Османская и Австро-Венгерская империи. Также Кургинян напомнил Жириновскому о том, что позже великую сверхдержаву из России сделали большевики — Ленин и Сталин.