В Москве после визита к стоматологу умер подросток

В отношении одной из московских клиник возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной стала смерть подростка, которой предшествовало медицинское вмешательство.

Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб. Через несколько дней подростка снова показали врачам того же учреждения, поскольку у мальчика возникли осложнения. Спустя месяц у пострадавшего открылось сильное кровотечение, ребенок был госпитализирован. Вмешательство врачей не помогло спасти жизнь подростку, он скончался.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства несчастного случая. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это уже не первый подобный случай, зафиксированный в текущем году. В марте в Москве умер подросток, который также посетил стоматолога.