В Москве простились со старейшей актрисой РАМТа Татьяной Надеждиной

В столице проводили в последний путь народную артистку России, старейшую актрису Российского академического молодежного театра (РАМТ) Татьяну Надеждину. Она скончалась в возрасте 87 лет.

Татьяна Надеждина пришла в театр в 1954 году сразу после окончания Театрального училища им. Б.В. Щукина и сыграла на сцене Центрального детского театра, а затем Российского молодежного театра более 70 ролей. Особое место в ее творческой биографии заняли героини пьес Виктора Розова — девушки удивительно чистые, честные, непосредственные и целеустремленные.

Своей жизненной правдивостью поражали зрителей сыгранные ею женщины-матери в спектаклях "Барабанщица" (Мария Игнатьевна), "Долгое-долгое детство" (Кафия), "Алеша" (Мать), "Прости меня" (Матрена), "Новые страдания юного В." (Мать). Остроумными и обаятельными были ее роли Трактирщицы ("Предсказания Эгля"), Купчихи ("Сказка про Иванушку-дурачка"), Джулии и Морганы ("Любовь к трем апельсинам"), Цылуновой ("Богатые невесты"), Василисы Егоровны ("Капитанская дочка"), Миссис Даусон ("Маленький лорд Фаунтлерой") и многие другие.

Татьяна Дмитриевна играла во всех спектаклях, поставленных в ЦДТ Анатолием Эфросом: "В поисках радости" (Таня), "В добрый час" (Катя), "Неравный бой" (Лиза). Все они вошли в историю отечественного театра, а Татьяну Надеждину по праву называли "актрисой Эфроса".

Татьяну Дмитриевну Надеждину всегда отличали уникальное сценическое обаяние и удивительный дар перевоплощения, доброта, чуткость, отзывчивость. Для молодого поколения актеров она была образцом для подражания, примером мастерства и беззаветного служения, отметили в РАМТе.