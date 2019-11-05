В Москве умер артист театра Et Cetera Петр Смидович

Во вторник, 5 ноября, после продолжительной болезни в возрасте 65 лет умер артист театра Et Cetera Петр Смидович.

О смерти актера сообщается на сайте театра. В некрологе отмечается, что Петр Глебович начинал свою карьеру во МХАТе, где работал с великими "мхатовскими стариками". "Его любили Олег Николаевич Ефремов и Татьяна Васильевна Доронина", — говорится в сообщении.

Петр Смидович сыграл во многих постановках театра Et Cetera. Его последней работой стала роль в "Сердце не камень" Александра Островского, в которой он продолжал играть, будучи больным. Но, как отмечается в некрологе, этого не замечал зритель, поскольку в "актерском существовании" Смидовича были лихость, энергия и комедийный азарт.

Кроме игры в театре Петр Глебович известен своим появлением в фильмах и сериалах. На его счету роли в "Сыщиках", "МУР есть МУР", "451 градус по Фаренгейту", а также "Закон и порядок".