ФХР признала Овечкина "Лидером сборной России"

Федерация хоккея России незадолго до старта Кубка Карьяла наградила индивидуальными наградами игроков и членов сборной России. В одной из них был отмечен капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он победил в номинации "Лидер команды".

ФХР назвала Овечкина примером для подражания как на льду, так и вне его. В федерации отметили его как игрока, внесшего наибольший вклад в успехи команды по мнению всех членов национальной сборной.

Лауреатами остальных номинаций были признаны следующие хоккеисты:

Самый ценный игрок – Никита Гусев

Лучший бомбардир – Никита Гусев

Лучший снайпер – Михаил Григоренко

Джентльмен года – Артем Зуб

Лучший новичок – Михаил Сергачев

Незаметный герой – Константин Рогатин

Мой дом – Россия – Никита Сошников

Дебют в сборной – Павел Кудрявцев

Ставка на сезон – Дамир Жафяров

За вклад в развитие хоккея – Владимир Юрзинов

Напомним, что в четверг, седьмого ноября, сборная России стартует на Кубке Карьяла, когда сыграет с командой Финляндии.