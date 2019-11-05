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5 ноября 201919:51

В Московской области в формате чемпионата пройдут Дельфийские игры

С 22 по 26 ноября 2019 года в Московской области состоятся Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. В соревнованиях примут участие более четырехсот деятелей искусств высокого уровня в возрасте от 10 до 25 лет. Это будет второй раз, когда Дельфийские игры пройдут в формате чемпионата.

Участники будут соревноваться в шести номинациях, в числе которых фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пения, а также открытая номинация. В последней могут выступить сольные или коллективные исполнители в сценическом жанре, который не представлен в других номинациях Дельфийских игр. Кроме того, отдельно будет выделена подгруппа "Танец".

Официальное мероприятие состоится 25 ноября 2019 года на сцене Vegas City Hall. Во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из которых по результатам будет выбран победитель, выходящий в следующий тур. В финале примут участие победители двух полуфиналов. В число жюри и гостей войдут более пятидесяти деятелей искусств страны.

Корни Дельфийских игр тянутся еще с 582 года до нашей эры. Они были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале 20 века. На сегодня в деятельности Международного Дельфийского комитета, штаб-квартира которого располагается в Москве, принимают участие представители 115 стран.

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