Меркель рассказала, чем занялась бы на пенсии, живи она в ГДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, чем бы она занялась на пенсии, если бы Берлинская стена не пала, и Германская Демократическая Республика продолжила существование.

Как передает РИА Новости, об этом глава немецкого правительства проинформировала мировую общественность в интервью журналу Der Spiegel.

Меркель, которая в момент падения Берлинской стены трудилась в академии наук ГДР, подчеркнула, что поскольку в Германской Демократической Республики женщины выходили на пенсию в 60 лет, она бы уже пять лет назад получила бы загранпаспорт и поехала бы в США. По ее словам, пенсионеры в немецком социалистическом государстве пользовались свободой передвижения, поскольку не представляли интереса в качестве работников.

Свой первый визит в Америку Меркель пояснила тем, что страна ей интересна из-за истории, культуры и размеров. В США она бы увидела Скалистые горы, покаталась бы на автомобиле и послушала песни Брюса Спрингстина, лидера американской рок-группы The E Street Band.