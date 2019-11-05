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5 ноября 201921:44

"Лейпциг" забил "Зениту" перед самым перерывом.

AP Images

В Санкт-Петербурге проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и немецким "РБ Лейпциг". Позади первый тайм. Пока впереди гости 0:1. Единственный мяч перед самым перерывом забил капитан гостей Диего Демме..

Начало встречи осталось за гостями. На 14 минуте достиг цели удар защитника "красных быков" Марселя Хальстенберга. Но судья из Израиля Орель Гринфельд гол не засчитал. VAR показал, что футболист "Лейпцига" коснулся мяча рукой.

"Зенит" мог выйти вперед в конце первого тайма. Артем Дзюба вышел один на один с вратарем Питером Гулачи, но не попал в ворота.. А перед перерывом "РБ Лейпциг" получили право на штрафной. Удар Эмиля Форсберга пришелся в стенку, но последовал повторный "выстрел" Диего Демме — 0:1.

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