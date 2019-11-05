Солдата отпустили из армии к умирающей сестре после звонка Путину

Предсмертное желание онкобольной жительницы Челябинской области Вилены Исламовой встретиться со служащим в армии братом исполнилось после звонка на горячую линию президенту России.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала руководитель Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям "Искорка" Евгения Майорова.

Она рассказала, что диагноз "лейкоз" 19-летней Вилене Исламовой поставили в 14 лет. Пятилетнее лечение не помогло девушке и последние дни она решила провести дома. Последним ее желанием стало увидеть брата, который служил в другом регионе РФ.

4 октября ее отец дозвонился на горячую линию президента России и передал просьбу дочери. Молодого человека отпустили из части на 10 дней (с учетом дороги), шесть из них он провел у Вилены, которой не стало 2 ноября – уже после его отъезда.

По словам Майоровой, солдата также должны отпустить на похороны сестры.