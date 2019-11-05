"Зенит" проиграл дома "Лейпцигу"

В Санкт-Петербурге завершился матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе G между "Зенитом" и "РБ Лейпцигом". Чемпион России проиграл с результатом 0:2.

Преимущество гостей обозначилось с самого начала. На 14 минуте цели достиг удар защитника Марселя Хальстенберга. Но VAR показал, что футболист "красных быков" коснулся мяча рукой, и гол не был засчитан. "Зенит" мог забить в конце первого тайма, но Артем Дзюба не использовал выход один на один с вратарем Петером Гулачи. Зато в уже добавленное время гости добились успеха. Удар Эмиля Форсберга со штрафного пришелся в стенку, а Диего Демме добил мяч в ворота Михаила Кержакова.

Во втором тайме "Зенит" выровнял игру. Сердар Азмун едва не сравнял счет, его удара отбил Гулачи. А через три минуты Марсель Забитцер вышел один на один с Кержаковым, обыграл вратаря и послал мяч в сетку.

Попытки "Зенита" уйти от домашнего поражения оказались тщетными. "РБ Лейпциг" выиграл 2:0, набрал 9 очков и лидирует в группе. У "Зенита" и "Лиона" по четыре очка, но у французского клуба на один матч меньше.