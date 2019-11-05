"Барселона" не справилась с чешской "Славией"

В Барселоне прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе F между "Барселоной" и пражской "Славией". Встреча завершилась вничью 0:0.

Встреча проходила при значительном преимуществе чемпионов Испании. Но прекрасно играл вратарь пражан Ондржей Коларж, и многочисленные моменты остались неиспользованными Кроме того, получил травму и был заменен защитник "Барсы" Жорди Альба.

Однако относительная неудача не помешала "Барселоне" продлить домашнюю беспроигрышную серию до 34 матчей. Причем 30 встреч сине-гранатовые выиграли. "Барселона" набрала 8 очков и лидирует в группе. У "Славии" два очка и последняя четвертая позиция.