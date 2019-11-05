В США задержан готовивший теракт в синагоге злоумышленник

В американском штате Колорадо по обвинению в подготовке к теракту в синагоге города Пуэбло задержан 27-летний бывший член организации Ку-клукс-клан Ричард Холцер.

По данным СМИ, арест злоумышленника был произведен после того, как тот в ходе общения с действовавшими под прикрытием агентами ФБР обсуждал с ними возможность использования ядовитого вещества для отравления прихожан, а также изготовление бутылок с зажигательной смесью и самодельных взрывных устройств. В случае признания виновным Ричарду Холцеру грозит до 20 лет тюремного заключения, передает ТАСС.

Как сообщалось, в конце октября минувшего года 46-летний Роберт Боуэрс расстрелял 11 человек в синагоге города Питтсбург (США, штат Пенсильвания). Еще семь человек, в том числе, пятеро полицейских, получили тогда ранения. Эту трагедию в США назвали одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории страны.