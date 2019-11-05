В Саудовской Аравии заключен мирный договор между Йеменом и сепаратистами

Правительство Йемена заключило мирный договор с сепаратистами из Южного переходного совета. Подписание прошло в Эр-Рияде в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби. По мнению саудитов, договор означает завершение продолжительной войны. Документ также предусматривает создание правительства из 24 министров, сообщает телеканал "Россия 24".