Владимир Колокольцев вручил награды лучшим полицейским и курсантам

Обучение российских полицейских скорректируют, так как сейчас растет число преступлений в сфере высоких технологий. Об этом сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, сейчас появляются новые вызовы и угрозы, на которые необходимо реагировать.

Заявление прозвучало на торжественном приёме. На нем назвали имена лучших полицейских и курсантов. Награды из рук главы МВД получили: лучший криминалист, кинолог, оперативник и другие специалисты, сообщает телеканал "Россия 24".

"Можно с уверенностью сказать, что вы относитесь к той категории сотрудников, от которой во многом зависит эффективность работы в коллективе. Вы достойно прошли конкурсные этапы, и этот результат является объективной оценкой ежедневного труда", — отметил Владимир Колокольцев.