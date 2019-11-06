Жертвами атаки на юге Таиланда стали не мене 15 человек

В расположенной на юге Таиланда провинции Яла жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт стали не менее 15 человек, еще четверо получили ранения. Также нападавшие, чтобы задержать преследователей, применили взрывчатку и рассыпали на проезжей части гвозди.

Как полагают в местных правоохранительных органах, атака была совершена местными сепаратистами и стала одной из самых масштабных за последнее время.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Боевики добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. Всего за время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тысяч человек, напоминает ТАСС.