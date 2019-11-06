В Приморье поиск перевернувшегося катера осложняется из-за сильных волн

В Приморье поиски неопознанного плавсредства, предположительно катера с шестью пропавшими рыбаками на борту, осложняются из-за трехметровых волн. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на координационный штаб участвующих в операции волонтеров.

Ранее стало известно, что сегодня утром зоне обнаружения объекта прибыл многофункциональный аварийно-спасательный катер "Спасатель Кавдейкин". Экипаж судна начал работы по идентификации вида транспорта. Также в поисках принимает участие самолет-амфибия Бе-200, ему предстоит определить точные координаты плавающего объекта. В настоящий момент волонтерам не удалось уточнить данные из-за отсутствия связи с летчиками и спасательным судном.

Пока продолжается морская операция, поисковики продолжают осмотр труднодоступных береговых зон. В районе поселка Маяк Низменный отправилась поисковая группа. Здесь добровольцы проведут несколько дней. За время пешего маршрута им предстоит обследовать три закрытых зоны возле поселка Ракушка.

Тем временем водолазный катер начал обследовать дно акватории, прилегающей к предположительному месту рыбалки. Сначала специалистам проведут обследование подводного рельефа при помощи приборов, а в случае необходимости водолазы спустятся под воду.

Напомним, что 26 октября команда рыбаков отправилась в море из залива Владимир. Назад они так и не вернулись. 28 октября начался поиск пропавших. За это время было обследовано порядка полутора тысяч километров побережья и тридцать тысяч кв. километров моря. А 5 ноября самолет Бе-200 заметил перевернутое судно в 134 километрах к юго-востоку от поселка Ольга. По предварительным данным, это и есть пропавший катер.