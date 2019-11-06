Венгер стал главным претендентом на пост в "Баварии" после отказа Рангника

Немецкий специалист Ральф Рангник отказался от предложения руководителей мюнхенской "Баварии" возглавить команду. Он был наиболее приоритетным вариантом для боссов мюнхенского клуба.

Теперь же отказ Рангника сделал фаворитом бывшего главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Bild. Из основных его преимуществ в "Баварии" отмечают богатый опыт работы и знание немецкого языка. Руководители верят – Венгер сможет вернуть клубу успешность.

Напомним, что Венгер находится без работы с 2018 года – ровно с тех пор, как и покинул "Арсенал" после 20 лет работы в нем. Вместе с лондонскими "канонирами" француз в общей сложности завоевал 17 титулов.

"Бавария" после 10 туров располагается на четвертом месте, набрав 18 очков. Отставание от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" составляет четыре очка.