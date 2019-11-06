Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы задержали жену, сестру и зятя ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

"Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Накануне глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади, напоминает РИА Новости.



Аль-Багдади был уничтожен 25 октября. О его ликвидации сообщил Дональд Трамп.

Сначала убежище аль-Багдади разбомбили с воздуха, после чего на место удара выслали спецназ. В ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника. Выйти на главаря игиловцев удалось благодаря его помощнику.

Позже группировка "Исламское государство" подтвердила ликвидацию своего главаря. Его преемником стал Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.