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6 ноября 201915:33

У экс-футболиста сборной России Кержакова заблокировали банковские счета

фото: Global Look Press

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Александр Кержаков столкнулся с проблемами с налоговой инспекцией. У одного из лучших бомбардиров российского футбола были заблокированы банковские счета.

Причины такого решения санкт-петербургских налоговых служб могут быть две. Как сообщает РИА Новости, блокировка может являться следствием несвоевременным предоставлением налоговой декларации, либо может быть связана с неисполнением обязанности по уплате налогов владельца счета.

При этом версия с блокировкой счета из-за задолженности по уплате алиментов не рассматривается. Отмечается, что по данным Федеральной службы судебных приставов России Кержаков как раз имеет задолженность по уплате алиментов первой супруге. Она составляет 13 миллионов рублей.

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