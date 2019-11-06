Новости Спорт

Все видео этой рубрики
6 ноября 201915:55

Кучеров: хотел бы сыграть за "Тампу" в Москве

Del Mecum/Zuma/ТАСС

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в преддверии матча своего клуба против "Баффало Сэйбрз" в рамках NHL Global Series, который пройдет в Стокгольме, поделился своими соображениями насчет проведения аналогичного матча в Москве.

"Лед на арене в Стокгольме не очень хороший, но обе команды в одинаковых условиях. Деваться некуда, будем привыкать к условиям, — признается Кучеров, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Хотел бы, чтобы в России прошел такой матч НХЛ. Но пойдет ли на это лига, тут, скорее, вопрос к самой лиге. Мне бы хотелось сыграть в Москве".

Напомним, что в Континентальной хоккейной лиге Кучеров защищал цвета ЦСКА. В "Тампе-Бэй Лайтнинг" российский нападающий выступает с 2013 года.

Сейчас

16:04

Киевского мэра обвиняют в госизмене

15:59

Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие

15:19

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

14:23

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

14:00

Британский парламент распущен

12:51

Умер литературный критик Лев Аннинский

11:24

Иран подал газ на центрифуги по обогащению урана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Иран оживляет центрифуги для обогащения урана: реакция мирового сообщества

Иран оживляет центрифуги для обогащения урана: реакция мирового сообщества

18 минут назад
Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

22 минуты назад
Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:55

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Британский парламент распущен, началась предвыборная кампания

Британский парламент распущен, началась предвыборная кампания

1 час назад
Названо имя предполагаемого убийцы начальника ингушского Центра "Э"

Названо имя предполагаемого убийцы начальника ингушского Центра "Э"

2 часа назад
Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

14 минут назад
Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

57 минут назад
12 самых востребованных профессий будущего

12 самых востребованных профессий будущего

10 часов назад
Во Франции госпитализирована Катрин Денев

Во Франции госпитализирована Катрин Денев

47 минут назад
У экс-футболиста сборной России Кержакова заблокировали банковские счета

У экс-футболиста сборной России Кержакова заблокировали банковские счета

29 минут назад
Патриарх предложил ответить на вызовы соцсетей школьным курсом культурологии

Патриарх предложил ответить на вызовы соцсетей школьным курсом культурологии

2 часа назад
"Убить всех человеков": в авиакорпорации подтвердили появление этой надписи на дисплее Як-130

"Убить всех человеков": в авиакорпорации подтвердили появление этой надписи на дисплее Як-130

4 часа назад
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

43 минуты назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

1 час назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
На Вятке женщине два года начисляли плату за тепло несмотря на срезанные батареи

На Вятке женщине два года начисляли плату за тепло несмотря на срезанные батареи

42 минуты назад
Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

46 минут назад
Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

46 минут назад
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

1 час назад
В Больших Вяземах сторожевые собаки чуть не загрызли женщину с ребенком

В Больших Вяземах сторожевые собаки чуть не загрызли женщину с ребенком

2 часа назад
Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

2 часа назад
11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

2 часа назад
Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

2 часа назад
Умер литературный критик Лев Аннинский

Умер литературный критик Лев Аннинский

2 часа назад
В выходные в Москве будет аномально тепло

В выходные в Москве будет аномально тепло

2 часа назад
Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

3 часа назад
Пес поджег квартиру, пока хозяйки не было дома

Пес поджег квартиру, пока хозяйки не было дома

3 часа назад
Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

3 часа назад
Средние цены на автомобили в этом году опять выросли

Средние цены на автомобили в этом году опять выросли

3 часа назад
Госдума отклонила предложение сделать "Боже, Царя храни!" гимном России

Госдума отклонила предложение сделать "Боже, Царя храни!" гимном России

3 часа назад
Ловил рыбу на коноплю: 90-летнего профессора осудили по уголовной статье за хранение наркотиков

Ловил рыбу на коноплю: 90-летнего профессора осудили по уголовной статье за хранение наркотиков

3 часа назад
"Яндекс" обучил "Алису" первому иностранному языку

"Яндекс" обучил "Алису" первому иностранному языку

4 часа назад
Лавров: ограничения на работу российских СМИ за рубежом - политическая цензура

Лавров: ограничения на работу российских СМИ за рубежом - политическая цензура

4 часа назад
"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

4 часа назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

4 часа назад
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

5 часов назад
Четырёхдневная рабочая неделя в Microsoft резко повысила продуктивность

Четырёхдневная рабочая неделя в Microsoft резко повысила продуктивность

5 часов назад
Бумажным ПТС в России дали еще год

Бумажным ПТС в России дали еще год

5 часов назад
Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

6 часов назад
Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

Зеппельт: 8 вопросов от WADA Россия оставила без ответов

6 часов назад
В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

6 часов назад
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

6 часов назад
Человеческую кожу научились печатать с кровеносными сосудами

Человеческую кожу научились печатать с кровеносными сосудами

6 часов назад
Boeing 777 экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

Boeing 777 экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

7 часов назад
Летевший во Вьетнам пассажирский борт экстренно приземлился в Китае

Летевший во Вьетнам пассажирский борт экстренно приземлился в Китае

8 часов назад
Астраханская полиция задержала крупную партию браконьерской осетрины

Астраханская полиция задержала крупную партию браконьерской осетрины

9 часов назад
ДТП под Курском унесло жизни 5 человек

ДТП под Курском унесло жизни 5 человек

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку