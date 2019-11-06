Кучеров: хотел бы сыграть за "Тампу" в Москве

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в преддверии матча своего клуба против "Баффало Сэйбрз" в рамках NHL Global Series, который пройдет в Стокгольме, поделился своими соображениями насчет проведения аналогичного матча в Москве.

"Лед на арене в Стокгольме не очень хороший, но обе команды в одинаковых условиях. Деваться некуда, будем привыкать к условиям, — признается Кучеров, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Хотел бы, чтобы в России прошел такой матч НХЛ. Но пойдет ли на это лига, тут, скорее, вопрос к самой лиге. Мне бы хотелось сыграть в Москве".

Напомним, что в Континентальной хоккейной лиге Кучеров защищал цвета ЦСКА. В "Тампе-Бэй Лайтнинг" российский нападающий выступает с 2013 года.