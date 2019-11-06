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6 ноября 201916:24

В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

Global Look Press

В отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по статье о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки столицы. Дело открыто по требованию суда.

Как сообщает издание "Украинские новости", НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Решение было принято 18 октября. При этом не уточняется, в чем именно заключается нарушение закона Виталием Кличко. Отмечается, что в суд поступили множественные жалобы о совершении киевским мэром и его заместителями целого ряда преступлений, которые попадают под статьи о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, хищении государственных средств, получении неправомерной выгоды и других.

Суду была предоставлена информация, в которой содержались результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в столице Украины, а также несанкционированной застройки.

НАБУ по требованию суда вело досудебное расследование в отношении Кличко со 2 октября. Дело связано с реконструкцией Шулявского моста в Киеве. Якобы материалы, закупленные для ремонта, приобретались по завышенным ценам у компании, которой руководит бывшая супруга одного из чиновников столичной администрации.

Ранее украинское издание сообщало, что депутаты Киевского городского совета обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием очистить город от коррупции.

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