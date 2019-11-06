Бокс. Головкина назвали следующим соперником Альвареса

Чемпион четырех весовых категорий Сауль Альварес в следующем бою может встретиться с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Это станет возможным после того, как мексиканец заявил о желании вернуться в привычный ему средний вес. Бой анонсировал промоутер Эдди Хирн.

"Его следующим соперником должен стать Геннадий Головкин – это тот бой, который хотят видеть все, — приводит слова Хирна Евроспорт.Ru. – Мы с Головкиным встретимся на следующей неделе, и все обсудим. Это отличный поединок. На данный момент, возможно, самый большой бой в мире бокса".

Напомним, что накануне Альварес одержал победу в бое за звание чемпиона WBO в полутяжелом весе над россиянином Сергеем Ковалевым. Поединок завершился тяжелым для 36-летнего россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Ранее Головкин и Альварес встречались на ринге дважды: в одном бое была зафиксирована ничья, во втором победителем стал мексиканец.