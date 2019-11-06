Сбил маму с ребенком и скрылся: очевидец рассказал об смертельной аварии и спасении малыша

Лишенный прав водитель легковушки насмерть сбил 36-летнюю женщину, идущую с детской коляской, где находился двухлетний ребенок. Нарушитель скрылся и был задержан сутки спустя.

Инцидент произошел в Калининградской области в окрестностях города Пионерский 3 ноября. Очевидцы увидели рассыпанные на дороге вещи. Антон Буравцев, водитель, показавший снятые автомобильным регистратором кадры, вышел посмотреть, не нужна ли помощь. Позже он рассказал изданию "Клопс.ру" о случившемся.

"При въезде в город увидели, как навстречу нам пролетела машина с разбитой правой стороной, чуть дальше заметили на дороге разбитые части автомобиля, ботинки, детский рюкзачок. Было похоже, будто мусор кто-то разбросал. Мы решили остановиться, вышли с женой из машины и увидели в канаве тело женщины, а внизу под склоном стояла ещё одна женщина и держала на руках ребёнка. Мы с женой перепрыгнули через отбойник и побежали к ней. Она была в шоке, глаза огромные, она только повторяла: "Помогите!" Я взял у неё малыша — он истошно кричал, личико и ротик у него были в крови, ручка была сломана и висела. Я отнёс ребёнка наверх", — рассказал Антон.

Подруга сбитой женщины в момент аварии находилась рядом, автомобиль ее не задел, и когда ее нашли, она пыталась помочь малышу. Антон принял решение отвезти пострадавшего ребенка в больницу и незамедлительно исполнил задуманное.

"В больнице мальчика сразу забрал дежурный врач, вскоре приехали сотрудники полиции и отец малыша. Нас с супругой опросили, мы вернулись на место ДТП и смотрели видео с моего регистратора", — закончил свой рассказ водитель.

По словам начальника пресс-службы УМВД по Калининградской области Светланы Поставничей, ребенок, после оказания необходимой помощи в реанимационном отделении, был переведен в нейрохирургию. Скрывшегося с места ДТП водителя задержали.

Нарушителем оказался 28-летний местный житель, ранее лишенный прав. В настоящее время он находится в изоляторе, в его отношении возбуждено уголовное дело.