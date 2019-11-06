Новейшие лазерные и гиперзвуковые оружия: Путин поставил задачи высшему офицерскому корпусу

Россия продолжит наращивать оборонный потенциал и будет ставить на боевое дежурство новейшие системы лазерных и гиперзвуковых вооружений, которых пока нет у других стран. Об этом Владимир Путин заявил сегодня, 6 ноября, в Кремле на встрече с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности. В то же время президент отметил, что Москва не намерена кому-либо угрожать, а, напротив, готова всячески способствовать разоружению. Поздравляя военных, а также сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, прокуратуры и других ведомств, глава государства сформулировал задачи, которые будут стоять перед ним в ближайшем будущем.

Георгиевский зал Кремля — это история трех веков мужества, высеченная в камне. Здесь всегда проводятся важнейшие мероприятия и представление высших офицеров президенту, несомненно, одно из них. Вся церемония проходила под сводами с золотыми орденскими звездами, на которых написан девиз "За службу и храбрость".

Парадные кители, горели звезды на новых погонах, блестели ботинки — в зале воинской славы, где золотом по мрамору записаны все георгиевские кавалеры страны, по стойке смирно стояли 39 генералов и адмиралов. Новые командующие армиями, флотами, управлениями и дивизиями — Владимир Путин лично приветствовал каждого.

Отныне от работы, в том числе и этих людей, будет зависеть обороноспособность страны. Вооруженные силы, ФСБ, МВД, внешняя разведка, МЧС — высшие офицеры представились под звуки марша Преображенского полка. Президент поздравил офицеров и еще раз им напомнил, что главная задача людей в погонах — защита страны от внешних и внутренних угроз, и особая роль здесь у Вооруженных сил:

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Кстати говоря, это не повод для нас, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз".

Только за этот год количество учений в российской армии выросло на четверть. Маневры "Центр-2019" стали самой масштабной проверкой сил. На полигоны вышли 130 тысяч военнослужащих. В войска регулярно поступает новая техника. К примеру, Черноморский флот обновился почти полностью. Многие корабли теперь вооружены новейшими ракетами "Калибр", а у моряков-черноморцев — новый командующий.

"Докладываю: современное поколение моряков-черноморцев готовы, как и наши деды, к защите нашего Отечества. В Крыму сформирована и развивается слаженная межвидовая группировка войск, способная эффективно выполнять боевые задачи. При этом всесторонне отрабатываются вопросы тесного взаимодействия с другими подразделениями силового блока. Безопасность российского Крыма гарантирована", — рассказал командующий Черноморским флотом России Игорь Осипов.

Говорил президент и о безопасности внутри страны. Он отметил работу правоохранительных органов и разведки:

"За девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе и по противодействию зарубежным спецслужбам. Системный, глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз ведет служба внешней разведки. Материалы СВР являются основой стратегических решений".

Отдельный призыв президента к сотрудникам МВД — работать не только над улучшением отчетных показателей, но и укреплять доверие граждан к своей службе, при этом выполнять важнейшие задачи по борьбе с террором. "Оперативная обстановка во всех регионах страны, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, находится под нашим контролем. Мы приложим все свои силы, знания и опыт для выполнения своего профессионального долга, с достоинством и честью будем нести высокие генеральские звания, оправдывая ваше доверие и ожидания общества достойными результатами в службе", — заявил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

Федеральную службу охраны Владимир Путин отметил за слаженную работу на саммите Россия-Африка, куда одних только глав государств приехало более сорока человек. Прокуратуру президент призвал следить за законностью и расходованием средств, идущих на модернизацию вооружения. И всем офицерам еще раз глава государства напомнил, что новые звания и должности — это награды за отличную службу в прошлом. Впереди же у генералов еще более сложная и ответственная работа.