Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 ноября 201920:52 Алексей Головко

Новейшие лазерные и гиперзвуковые оружия: Путин поставил задачи высшему офицерскому корпусу

Новейшие лазерные и гиперзвуковые оружия: Путин поставил задачи высшему офицерскому корпусу

Россия продолжит наращивать оборонный потенциал и будет ставить на боевое дежурство новейшие системы лазерных и гиперзвуковых вооружений, которых пока нет у других стран. Об этом Владимир Путин заявил сегодня, 6 ноября, в Кремле на встрече с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности. В то же время президент отметил, что Москва не намерена кому-либо угрожать, а, напротив, готова всячески способствовать разоружению. Поздравляя военных, а также сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, прокуратуры и других ведомств, глава государства сформулировал задачи, которые будут стоять перед ним в ближайшем будущем.

Георгиевский зал Кремля — это история трех веков мужества, высеченная в камне. Здесь всегда проводятся важнейшие мероприятия и представление высших офицеров президенту, несомненно, одно из них. Вся церемония проходила под сводами с золотыми орденскими звездами, на которых написан девиз "За службу и храбрость".

Парадные кители, горели звезды на новых погонах, блестели ботинки — в зале воинской славы, где золотом по мрамору записаны все георгиевские кавалеры страны, по стойке смирно стояли 39 генералов и адмиралов. Новые командующие армиями, флотами, управлениями и дивизиями — Владимир Путин лично приветствовал каждого.

Отныне от работы, в том числе и этих людей, будет зависеть обороноспособность страны. Вооруженные силы, ФСБ, МВД, внешняя разведка, МЧС — высшие офицеры представились под звуки марша Преображенского полка. Президент поздравил офицеров и еще раз им напомнил, что главная задача людей в погонах — защита страны от внешних и внутренних угроз, и особая роль здесь у Вооруженных сил:

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Кстати говоря, это не повод для нас, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз".

Только за этот год количество учений в российской армии выросло на четверть. Маневры "Центр-2019" стали самой масштабной проверкой сил. На полигоны вышли 130 тысяч военнослужащих. В войска регулярно поступает новая техника. К примеру, Черноморский флот обновился почти полностью. Многие корабли теперь вооружены новейшими ракетами "Калибр", а у моряков-черноморцев — новый командующий.

"Докладываю: современное поколение моряков-черноморцев готовы, как и наши деды, к защите нашего Отечества. В Крыму сформирована и развивается слаженная межвидовая группировка войск, способная эффективно выполнять боевые задачи. При этом всесторонне отрабатываются вопросы тесного взаимодействия с другими подразделениями силового блока. Безопасность российского Крыма гарантирована", — рассказал командующий Черноморским флотом России Игорь Осипов.

Говорил президент и о безопасности внутри страны. Он отметил работу правоохранительных органов и разведки:

"За девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе и по противодействию зарубежным спецслужбам. Системный, глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз ведет служба внешней разведки. Материалы СВР являются основой стратегических решений".

Отдельный призыв президента к сотрудникам МВД — работать не только над улучшением отчетных показателей, но и укреплять доверие граждан к своей службе, при этом выполнять важнейшие задачи по борьбе с террором. "Оперативная обстановка во всех регионах страны, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, находится под нашим контролем. Мы приложим все свои силы, знания и опыт для выполнения своего профессионального долга, с достоинством и честью будем нести высокие генеральские звания, оправдывая ваше доверие и ожидания общества достойными результатами в службе", — заявил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

Федеральную службу охраны Владимир Путин отметил за слаженную работу на саммите Россия-Африка, куда одних только глав государств приехало более сорока человек. Прокуратуру президент призвал следить за законностью и расходованием средств, идущих на модернизацию вооружения. И всем офицерам еще раз глава государства напомнил, что новые звания и должности — это награды за отличную службу в прошлом. Впереди же у генералов еще более сложная и ответственная работа.

Сейчас

17:41

Ряд российских банков обвинили в навязывании кредитов

17:26

Захарова рассказала о дипломатических ошибках МИДа

17:10

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об "аргентинском кокаине"

16:04

Киевского мэра обвиняют в госизмене

15:59

Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие

15:19

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

14:23

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Новейшие лазерные и гиперзвуковые оружия: Путин поставил задачи высшему офицерскому корпусу

Новейшие лазерные и гиперзвуковые оружия: Путин поставил задачи высшему офицерскому корпусу

1 час назад
Выстрел себе в ногу: глава "Нафтогаза" заочно ответил на предложение Путина

Выстрел себе в ногу: глава "Нафтогаза" заочно ответил на предложение Путина

1 час назад
Танк в год: Зеленский шокирован ситуацией в украинской оборонке

Танк в год: Зеленский шокирован ситуацией в украинской оборонке

3 часа назад

Трансляции

23:55

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 ноября

12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
16:00

Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана
Все трансляции
Немецкие инвесторы хотят защитить "Северный поток-2"

Немецкие инвесторы хотят защитить "Северный поток-2"

2 часа назад
Оптом и в розницу: сколько на черном рынке стоят данные россиян

Оптом и в розницу: сколько на черном рынке стоят данные россиян

23 минуты назад
Бешеные самокаты преодолели красную линию: альтернативный транспорт внесут в ПДД

Бешеные самокаты преодолели красную линию: альтернативный транспорт внесут в ПДД

34 минуты назад
Смелые заявления из Лондона: Борис Джонсон рассказал, что заставляет его жевать галстук

Смелые заявления из Лондона: Борис Джонсон рассказал, что заставляет его жевать галстук

38 минут назад
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

2 часа назад
Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

4 часа назад
12 самых востребованных профессий будущего

12 самых востребованных профессий будущего

16 часов назад
Кипр лишит гражданства 26 обладателей "золотых паспортов"

Кипр лишит гражданства 26 обладателей "золотых паспортов"

3 часа назад
Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

6 часов назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

7 часов назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Жертве насильника грозит год тюрьмы за превышение самообороны

Жертве насильника грозит год тюрьмы за превышение самообороны

31 минута назад
"Локомотив" и "Ювентус" обменялись быстрыми голами

"Локомотив" и "Ювентус" обменялись быстрыми голами

50 минут назад
"Арсенал" упустил победу в матче с "Виторией"

"Арсенал" упустил победу в матче с "Виторией"

1 час назад
WADA: Россия дала ответы на все наши вопросы

WADA: Россия дала ответы на все наши вопросы

3 часа назад
Против либертарианца Светова возбуждено дело за пост 2012 года

Против либертарианца Светова возбуждено дело за пост 2012 года

3 часа назад
На 89-летие Ивана Краско к нему прилетела из США неизвестная дочь

На 89-летие Ивана Краско к нему прилетела из США неизвестная дочь

3 часа назад
"К счастью, сейчас это редкость": доктор Мясников вспомнил об издевательствах в больницах

"К счастью, сейчас это редкость": доктор Мясников вспомнил об издевательствах в больницах

4 часа назад
Сбил маму с ребенком и скрылся: очевидец рассказал о смертельной аварии и спасении малыша

Сбил маму с ребенком и скрылся: очевидец рассказал о смертельной аварии и спасении малыша

4 часа назад
Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

4 часа назад
На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

5 часов назад
В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

5 часов назад
Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

6 часов назад
Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

6 часов назад
Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

6 часов назад
Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

6 часов назад
Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

8 часов назад
11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

8 часов назад
Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

8 часов назад
В выходные в Москве будет аномально тепло

В выходные в Москве будет аномально тепло

8 часов назад
Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

9 часов назад
Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

9 часов назад
"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

10 часов назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

10 часов назад
Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

11 часов назад
В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку