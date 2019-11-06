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Газовые споры 1 час назад

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6 ноября 201920:50 Татьяна Ремезова

Выстрел себе в ногу: глава "Нафтогаза" заочно ответил на предложение Путина

Выстрел себе в ногу: глава "Нафтогаза" заочно ответил на предложение Путина

Киев будет требовать от Москвы 22 миллиарда долларов в рамках газовых споров. Так глава "Нафтогаза" Александр Коболев заочно ответил на предложение российского президента обнулить взаимные претензии и договориться о продолжении транзита газа через Украину с 1 января. Глухота и недоговороспособность украинской газовой монополии давно не новость. Но в текущем энергетическом положении Украины такой ответ — выстрел себе в ногу.

Выстрелили, правда, не то что в ногу, а в собственную газотранспортную систему.

Вместо того, чтобы воспользоваться шансом договориться по предложенным Владимиром Путиным в Бухаресте принципам, Киев зачем-то идет на обострение. Реакция Москвы: это абсурд.

"Это второй абсурдный иск, который украинская сторона подала на сумму 11 миллиардов долларов, — констатирует министр российской энергетики Александр Новак. — Во-первых, он еще даже не рассматривался. Поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — очень преждевременно. Абсурд какой-то. Также, как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали 6,4 миллиарда долларов за якобы нарушение антимонопольного законодательства "Газпромом". Оно также абсурдно и подлежит полностью отмене".

В Санкт-Петербурге 6 ноября встретились глава "Газпрома" и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа Георг Граф Вальдерзее. Алексей Миллер назвал принципиальные условия продолжения транзита: взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом", отмена антимонопольного штрафа и готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года.

Потенциальная мощность двух веток украинской газотранспортной системы составляет 116 миллиардов кубометров в год, но, например, в 2018 году "Газпром" прокачал по этому маршруту 87 миллиардов кубометров.

Помимо уже действующих "Северного потока-1", газопровода "Ямал — Европа" и "Голубого потока", два новых строящихся маршрута потерю украинского транзита компенсируют. Давайте посчитаем: мощность "Северного потока-2" — 55 миллиардов кубов, а "Турецкий поток" — это две нитки по 15,5 миллиарда каждая.

55 плюс 31 — те же 86 миллиардов кубометров. "Турецкий поток" должен быть запущен до конца 2019 года, с достройкой до юга Европы — еще через год. "Северный поток-2" после финального разрешения Дании — тоже на финишной прямой.

Если с 1 января 2020 года транзит остановится, чем будет топить сама Украина? Учитывая, что реверсный газ из Европы — на самом деле тот же российский.

По данным Укртрансгаза, к предстоящей зиме Украина закачала в свои подземные хранилища 21 с лишним миллиард кубометров газа. Красивая цифра, рекорд за последние 10 лет. Уже 2 ноября запасы пришлось распечатать. Компания-оператор прекратила закачку и начала отбор газа для отопительных нужд. Проблема в том, что хранилища имеют ограниченную пропускную способность на выходе. И в сильные холода только на этот газ рассчитывать нельзя. О том, что часть Украины замерзнет без прямых поставок топлива, предупредил и председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Сегодня природа структуры этой газотранспортной системы такова, что она может обеспечивать газ по всей Украине только в том случае, если достигается определенный уровень давления в этой трубе. А уровень давления — это объем поставок прямого газа, это объем поставок по транзиту. И если отсутствует первый, то нет этого давления, которое позволяет поставлять газ по всей территории Украины. И тут ни газовые хранилища, ни политические заявления ничем не помогут", — предупредил Виктор Медведчук.

Лаконично высказался и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: если не будет транзита, ГТС Украины просто развалится.

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