Новости Спорт

Все видео этой рубрики
6 ноября 201921:08

"Локомотив" и "Ювентус" обменялись быстрыми голами

EPA

В Москве начался матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Локомотивм" и итальянским "Ювентусом". Гости вышли вперед на 3 минуте после гола Криштиану Роналду. Москвичи отыгрались на 12 минуте с помощью точного удара Алексея Миранчука.

На третьей минуте чемпионы Италии получили право на штрафной. Криштиану Рналду пробил с 25 метров. Вратарь Гильерме Маринато поймал мяч и выпустил его за линию. Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса". Соавтором гола можно считать вратаря Гильерме.

Но "Локомотив" быстро пришел в себя и отыгрался. Алексей Миранчук точно пробил головой после навеса Жоау Мариу.

Сейчас

17:41

Ряд российских банков обвинили в навязывании кредитов

17:26

Захарова рассказала о дипломатических ошибках МИДа

17:10

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об "аргентинском кокаине"

16:04

Киевского мэра обвиняют в госизмене

15:59

Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие

15:19

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

14:23

Путин: оружие, не имеющее аналогов, не повод, чтобы кому-то угрожать

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Новейшие лазерные и гиперзвуковые оружия: Путин поставил задачи высшему офицерскому корпусу

Новейшие лазерные и гиперзвуковые оружия: Путин поставил задачи высшему офицерскому корпусу

1 час назад
Выстрел себе в ногу: глава "Нафтогаза" заочно ответил на предложение Путина

Выстрел себе в ногу: глава "Нафтогаза" заочно ответил на предложение Путина

1 час назад
Танк в год: Зеленский шокирован ситуацией в украинской оборонке

Танк в год: Зеленский шокирован ситуацией в украинской оборонке

3 часа назад

Трансляции

23:55

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 7 ноября

12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
16:00

Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана
Все трансляции
Немецкие инвесторы хотят защитить "Северный поток-2"

Немецкие инвесторы хотят защитить "Северный поток-2"

2 часа назад
Оптом и в розницу: сколько на черном рынке стоят данные россиян

Оптом и в розницу: сколько на черном рынке стоят данные россиян

23 минуты назад
Бешеные самокаты преодолели красную линию: альтернативный транспорт внесут в ПДД

Бешеные самокаты преодолели красную линию: альтернативный транспорт внесут в ПДД

34 минуты назад
Смелые заявления из Лондона: Борис Джонсон рассказал, что заставляет его жевать галстук

Смелые заявления из Лондона: Борис Джонсон рассказал, что заставляет его жевать галстук

38 минут назад
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

2 часа назад
Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

Риян Шамсутдинов: мы удивились словам брата об угрозе изнасилования

4 часа назад
12 самых востребованных профессий будущего

12 самых востребованных профессий будущего

16 часов назад
Кипр лишит гражданства 26 обладателей "золотых паспортов"

Кипр лишит гражданства 26 обладателей "золотых паспортов"

3 часа назад
Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

Эрдоган: мы поймали жену, сестру и зятя аль-Багдади

6 часов назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

7 часов назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Жертве насильника грозит год тюрьмы за превышение самообороны

Жертве насильника грозит год тюрьмы за превышение самообороны

31 минута назад
"Локомотив" и "Ювентус" обменялись быстрыми голами

"Локомотив" и "Ювентус" обменялись быстрыми голами

50 минут назад
"Арсенал" упустил победу в матче с "Виторией"

"Арсенал" упустил победу в матче с "Виторией"

1 час назад
WADA: Россия дала ответы на все наши вопросы

WADA: Россия дала ответы на все наши вопросы

3 часа назад
Против либертарианца Светова возбуждено дело за пост 2012 года

Против либертарианца Светова возбуждено дело за пост 2012 года

3 часа назад
На 89-летие Ивана Краско к нему прилетела из США неизвестная дочь

На 89-летие Ивана Краско к нему прилетела из США неизвестная дочь

3 часа назад
"К счастью, сейчас это редкость": доктор Мясников вспомнил об издевательствах в больницах

"К счастью, сейчас это редкость": доктор Мясников вспомнил об издевательствах в больницах

4 часа назад
Сбил маму с ребенком и скрылся: очевидец рассказал о смертельной аварии и спасении малыша

Сбил маму с ребенком и скрылся: очевидец рассказал о смертельной аварии и спасении малыша

4 часа назад
Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

Чуть-чуть не дотянул: петербуржец сдался и вынес на помойку ёлку 5 ноября

4 часа назад
На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России

5 часов назад
В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

В отношении киевского мэра возбуждено уголовное дело о госизмене

5 часов назад
Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

6 часов назад
Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

Видеоигры назвали причиной трагедии в Забайкалье

6 часов назад
Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

Главный свидетель по делу о крушении MH17 пожалуется в Страсбург

6 часов назад
Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

Сергей Белоголовцев о сыне с ДЦП: "Мы умирали от нетактичности окружающих"

6 часов назад
Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

Впала в кому: суд отложил заседание по делу бывшей жены Цеповяза

8 часов назад
11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

11 тысяч учёных объявили климатическую чрезвычайную ситуацию и рассказали, как спасти планету

8 часов назад
Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

Нурмагомедов: через 5 месяцев нам предстоит провести лучший бой в истории UFC

8 часов назад
В выходные в Москве будет аномально тепло

В выходные в Москве будет аномально тепло

8 часов назад
Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

Набиуллина назвала виновных в утечках данных клиентов банков

9 часов назад
Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

Из Минприроды уволился куратор мусорной реформы

9 часов назад
"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

10 часов назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

10 часов назад
Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

Агент изменений: как молодые архитекторы преобразуют российские города  

11 часов назад
В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

В Думе предлагают глушить сотовую связь на зонах

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку