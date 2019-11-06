"Локомотив" и "Ювентус" обменялись быстрыми голами

В Москве начался матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Локомотивм" и итальянским "Ювентусом". Гости вышли вперед на 3 минуте после гола Криштиану Роналду. Москвичи отыгрались на 12 минуте с помощью точного удара Алексея Миранчука.

На третьей минуте чемпионы Италии получили право на штрафной. Криштиану Рналду пробил с 25 метров. Вратарь Гильерме Маринато поймал мяч и выпустил его за линию. Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса". Соавтором гола можно считать вратаря Гильерме.

Но "Локомотив" быстро пришел в себя и отыгрался. Алексей Миранчук точно пробил головой после навеса Жоау Мариу.