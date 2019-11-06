Арестована мачеха, обвиняемая в доведении пасынка до самоубийства

Басманный суд Москвы в среду, 6 ноября, принял решение арестовать Ирину Воропаеву, которая обвиняется в доведении несовершеннолетнего до убийства.

Трагический инцидент произошел в одном из элитных подмосковных поселков. 14-летний мальчик по собственному желанию ушел из жизни, написав на руке: "Я – урод!" — так якобы называли мальчика родной отец и мачеха.

В редакцию программы "Прямой эфир" после первого выпуска о трагической судьбе мальчика пришло множество откликов от возмущенных зрителей. Жители поселка считают, что до убийства подростка довела врач-мачеха, которая посадила его на жесткую диету. Кроме того, женщина постоянно унижала несовершеннолетнего из-за его якобы лишнего веса.

Ирине Воропаевой предъявлено обвинение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает "Интерфакс". Если вину женщины докажут, ей грозит наказание от 8 до 10 лет колонии.