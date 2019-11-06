Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту

Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса. Герус подчеркнул, что Ляшко специально ожидал его в VIP-зале киевского аэропорта, чтобы предъявить свои претензии.

Они касались возобновления импорта электроэнергии на Украину из России и Белоруссии, сообщает ТАСС. Андрей Герус опубликовал свое фото после драки в разорванной рубашке. Глава депутатского комитета по энергетике и ЖКХ охарактеризовал нападение на него как шоу-провокацию "защитника бизнеса Рината Ахметова всеми забытого Ляшко". Драка произошла после того, как Рада в сентябре на законодательном уровне разрешила импорт электроэнергии из Белоруссии и России на договорной основе. После этого Киев возобновил закупки российской электроэнергии. Это произошло впервые с 2015 года. Тогда Киев взял курс на Европу, обязавшись к 2022 году полностью отключиться от единой энергосистемы России и Белоруссии.

Видеоролик перепалки и драки Ляшко и Геруса опубликовал на своем YouTube-канале пользователь Алексей Малютин. Привести это видео на сайте Вести.Ru невозможно из-за присутствия в нем русской ненормативной лексики.