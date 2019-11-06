"Локомотив" проиграл, но оказал достойное сопротивление "Ювентусу"

В Москве завершился матч четвертого тура Лиги чемпионов между "Локомотивом" и итальянским "Ювентусом". Гости сумели вырвать победу со счетом 2:1. Победный гол Дуглас Коста провел в уже добавленное время.

Матч начался ужасно для "Локомотива". На третьей минуте Криштиану Роналду выполнил штрафной, Гильерме ошибся на приеме, выпустив мяч за линию ворот. Но хозяева достаточно быстро отыгрались – через 9 минут. Алексей Миранчук пробил головой после навеса Мацея Рыбуса. Мяч угодил в штангу, но первым на добивание успел сам Миранчук.

В дальнейшем "Локомотив" ни в чем не уступал грозному сопернику. Были возможности выйти вперед. Например, на 78 минуте, когда Гжегож Крыховяк пробил по воротам Войцеха Щенсного. Вратарь отбил, Жоау Мариу добивал мяч в сетку, но гостей спас защитник Леонардо Бонуччи. Могли забить и чемпионы Италии. Но Гильерме действовал отлично, исправившийся за ошибку, допущенную в начале встрече.

Казалось, что матч закончится вничью. Но в уже добавленное время, вышедший на замену Дуглас Коста получал мяч от Гонсало Игуиана и забил победный мяч. "Локомотив" проиграл, но выглядел очень достойно в игре с одним из сильнейших клубов Европы.

"Ювентус" набрал 10 очков и лидирует в группе D. На втором месте мадридский "Атлетико" – 7 очков. 3 очка у "Локомотива", а "Байер" пока проиграл все три встречи.