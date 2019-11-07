Российская военная полиция продолжила патрулирование на северо-востоке Сирии

Российская военная полиция продолжила патрулирование по двум маршрутам на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон. По словам генерал-майора Юрия Боренкова, речь идет о приграничных районах в провинциях Эль-Хасака и Алеппо.

Между тем, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются обстрелы со стороны незаконных формирований, сообщает телеканал "Россия 24".

Первое совместное патрулирование российских и турецких военных полицейских в Сирии прошло 1 ноября.