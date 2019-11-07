В ООН поддержали резолюцию по контролю над вооружениями, предложенную Россией

В среду, 6 ноября, Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН практически единогласно поддержал проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, предложенный Россией в соавторстве с девятью странами.

За проект проголосовали 174 страны, в том числе США. Ни одно государство не проголосовало против. Воздержались пять стран – Грузия, Колумбия, Палау, Судан, Украина.

Принятие документы, который был разработан после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — один из приоритетов работы Российской Федерации на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем предлагается серьезно рассмотреть негативные последствия, которые могут возникнуть в результате подрыва договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, сообщает ТАСС.