"Реал" разгромил "Галатасарай", а "ПСЖ" скромно обыграл "Брюгге"

Сыграны две встречи четвертого тура Лиги чемпионов в группе А. "Реал" в Мадриде забил шесть безответных мячей в ворота турецкого "Галатасарая" 6:0, "Пари Сен-Жермен" забил всего один мяч в ворота бельгийского "Брюгге" 1:0.

"Реал" начал крушить гостей из Стамбула с первых минут. Юный бразилец Родриго к седьмой минуте забил два мяча в ворота опытнейшего Фернандо Муслеру. Затем Серхио Рамос реализовал 11-метровый. Перед самым перерывом Карим Бензема в четвертый раз заставил гостей начать с центра поля. После перерыва Бензема и Родриго забили ещё по мячу. В итоге 6:0 в пользу "Реала", а 18-летний Родриго записал на свой счет хет-трик.

"Пари Сен-Жермен" двумя неделями назад разгромил "Брюгге" в гостях 5:0. У себя дома парижане ограничились голом Мауро Икарди на 21 минуте. Но и этой победы оказалось достаточно чемпионам Франции 7 очков у "Реала", 2 очка у "Брюгге" и одно у "Галатасарая".для того, что досрочно выйти из группы. У "ПСЖ" 12 очков и 12 возможных.