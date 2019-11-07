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Конфликт в Сирии 42 минуты назад

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7 ноября 201907:52

США признали, что сирийская вооруженная оппозиция - радикалы

США признали, что сирийская вооруженная оппозиция - радикалы

США признали, что отряды вооруженной оппозиции на севере Сирии в основном состоят из радикалов. Об этом накануне заявил журналистам представитель американского госдепартамента. При этом, по его словам, Вашингтон не несет ответственность за действия этих сил, хотя ранее и оказывал им материальную поддержку. Вместо этого в США убеждены, что ответственность на себя должны взять власти Турции, поскольку именно они приняли решение о начале операции в стране.

В октябре Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", напоминает телеканал "Россия 24". Зона должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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