Американский истребитель случайно уронил ракету на японскую префектуру

Истребитель F-16 американских ВВС "потерял" ракету во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори. Снаряд был учебным, уточняет ТАСС. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Ракета была потеряна вне зоны учений.

Американские военные ведут поиск ракеты и расследуют причины инцидента. Минобороны Японии потребовало от США в срочном порядке предоставлять все данные по ЧП.