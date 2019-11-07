Начальник сельской пожарной части подозревается в поджогах

В Хакасии по подозрению в поджогах полиция задержала жителя села Балыкса. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, с 30 августа по 28 октября текущего года он совершил пять поджогов жилых домов, а также бани и гаража.

В полиции также отметили, что предполагаемый поджигатель ранее был судим за кражу, передает "Интерфакс".

Тем временем, стало известно, что задержанный является начальником пожарной части Аскизского района.

Это подтвердил начальник республиканской противопожарной службы Сергей Танаков, подчеркнув, что согласно Трудовому кодексу до решения суда пожарного (который не только задержан, но и арестован) уволить не могут.

Ему инкриминируют статью УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия".