Павел Колобков: никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что базу данных Московской антидопинговой лаборатории никто не взламывал. По версии первого спортивного чиновника, никакими сведениями перед отправкой информации Всемирному антидопинговому агентству (WADA) никто не манипулировал.

Колобков принял участие в работе Всемирной конференции по вопросам борьбы с допингом в спорте. Эксперты WADA ставили ряд вопросов перед российскими спортивными властями и на все эти вопросы были даны ответы, которые изучают Всемирное агентство.

"Это вопросы чисто технические, вопросы, связанные с некоторыми разночтениями между базами данных. Кроме этих баз данных, был предоставлен огромный массив сведений – четыре терабайта информации", – заявил министр спорта.

Колобков подчеркнул, что Россия выполнила все обязательства перед WADA в вопросе передачи данных из Московской лаборатории: "Мы выполнили все обязательства. В течение этого года мы находились в более тесном сотрудничестве с WADA, чем когда-либо прежде".

Также Колобков заявил, что ни в одном документе, предоставленном Минспортом Всемирному антидопинговому агентству, нет таких формулировок, на которые ссылается в своих суждениях глава РУСАДА Юрий Ганус: "Не хочу комментировать слова Гануса, но ни в одном документе, предоставленном нами WADA, нет таких формулировок, на которые он ссылается. На ближайшей встрече эти вопросы могут быть разъяснены", – заявил Колобков журналистам.